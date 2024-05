குட்டை, குளங்களாக மாறிய வடகிழக்கு மாநிலங்கள்: மீட்புப்பணி வீடியோ வெளியிட்ட ராணுவம்

வட இந்திய பெருங்கடலில் உருவான ரீமால் புயல் மேற்கு வங்காளம் வங்காள தேசம் இடையே கடந்த 26-ந்தேதி கரையை கடந்தது. இந்த புயல் காரணமாக கடந்த சில தினங்களாக இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம், திரிபுரா, மணிப்பூர், மிசோரம் மாநிலங்களில் கனமழை பெய்தது.

கனமழையால் சாலைகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. பாலங்கள் உடைந்தன. விளைநிலங்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்தன. இதனால் இந்திய ராணுவம் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டது. தற்போது அவர்கள் மக்களை பத்திரமாக வெளியேற்றுவதற்கும், உதவிப் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கும் தற்காலி சாலைகள், பாலங்கள் அமைத்து வருகின்றனர்.

#WATCH | Indian Army and Assam Rifles are conducting extensive relief and rescue operations in the flood-like situation caused due to torrential rains during Cyclone Remal in the states of Manipur and Mizoram: Indian Army Officials pic.twitter.com/YggCsR8J8o