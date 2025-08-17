Live
      மது பிரியர்கள் இனி சிக்க மாட்டார்கள் - மாம்பழம், மல்லிகை, ரோஜா வாசத்துடன் அறிமுகமாகும் மது பானங்கள்
      ByMaalaimalarMaalaimalar17 Aug 2025 9:35 AM IST
      • தக்காளி வோட்கா ஸ்பெயின், இத்தாலி போன்ற நாடுகளில் விற்கப்படுகிறது.
      • நறுமணம் வீசும் மதுபானங்கள் வர இருப்பது மது பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

      மது பிரியர்கள் குடித்து விட்டு சென்றால் போலீசிலும், வீட்டிலும் மாட்டிக் கொண்டு தவிக்கிறார்கள். இதனை தடுக்க தற்போது வாசனை வீசக்கூடிய மதுபானங்கள் அறிமுகமாகி உள்ளது.

      பொதுவாக மதுபானம் திராட்சை, பார்லி போன்றவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. தற்போது, புதிய பரிசோதனைகள் மது உலகில் ஒரு புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

      பூக்களிலிருந்து ஜின் மற்றும் பழங்களிலிருந்து மதுபானம் தயாரிக்க தொழிற்சாலைகள் போட்டியிடுகின்றன.

      இதுவரை, நீங்கள் மது அருந்தும்போது, நீங்கள் மதுவின் வாசனையை உணருவீர்கள். ஆனால் இனிமேல், நீங்கள் மது அருந்தும்போது கூட, பூக்கள் மற்றும் பழங்களின் வாசனையை உணருவீர்கள்.

      மல்லிகை, லாவெண்டர், ரோஜா, மாண்டரின், செர்ரி போன்ற பூக்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஜின் மற்றும் மாம்பழம், அன்னாசி, பலாப்பழம், தக்காளி போன்ற பழங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஆல்கஹால் சந்தையில் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடிக்க உள்ளது.

      ஒரு கோப்பையில் மல்லிகைப் பூக்களின் வாசனையும், மற்றொரு கோப்பையில் மாம்பழத்தின் சுவையும் பார்களில் ஒரு புதிய புரட்சியை உருவாக்கும்..

      இந்த வகை ஆல்கஹால் ஏற்கனவே இங்கிலாந்து, ஜப்பான், ஸ்காட்லாந்து மற்றும் இத்தாலி போன்ற நாடுகளில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

      விரைவில் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் அதன் சுவைகளை விநியோகிக்க உற்பத்தியாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.

      மாம்பழம், அன்னாசிப்பழம், தர்பூசணி, பலாப்பழம், தக்காளி, பீட்ரூட், கேரட் போன்றவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மதுபானங்கள் சந்தையில் பிரபலமடைந்து வருகின்றன. தக்காளி வோட்கா ஸ்பெயின், இத்தாலி போன்ற நாடுகளில் விற்கப்படுகிறது.

      இதன் சிறப்பு என்னவென்றால், இது தக்காளியின் நறுமணத்தை இழக்காது மற்றும் ஆல்கஹால் வாசனையை ஏற்படுத்தாது.

      மாம்பழத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மதுபானம் இந்தியா, பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் தாய்லாந்தில் விற்கப்படுகிறது. அன்னாசி மதுபானம் பிரேசில் மற்றும் ஹவாயில் பிரபலமானது. பலாப்பழ மதுபானம் கேரளா மற்றும் இலங்கையில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.

      தர்பூசணியிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மதுபானம் அமெரிக்கா மற்றும் மெக்சிகோவில் நன்கு அறியப்பட்டதாகும். கோடையில் அங்கு அதிகம் விற்பனையாகும் மதுபான பிராண்டுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

      அது மட்டுமல்லாமல், பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மதுபானம் அவற்றின் இயற்கையான நறுமணத்தை இழக்காமல் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த வகை மதுபானங்களை அருந்தினால் குடிமகன்கள் சிக்கமாட்டார்கள். நறுமணம் வீசும் மதுபானங்கள் வர இருப்பது மது பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

      மதுபானங்கள் மது பிரியர்கள் 
