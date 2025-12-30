என் மலர்
இந்தியா
'முஸ்லீம்களை' எதிர்கொள்ள 250 வாள்கள் விநியோகம் - இந்து ரக்ஷா தள ஆர்வலர்கள் 6 பேர் கைது!
- ஊர்வலமாகச் சென்று, வீடு வீடாக வாள்களை விநியோகித்துள்ளனர்.
- இந்து ரக்ஷா தளம் இந்து சமூகத்திற்கு உதவும்.
உத்தரப்பிரதேசத்தின் காசியாபாத்தில் உள்ள ஷாலிமார் கார்டன் பகுதியில் 20க்கும் மேற்பட்ட வாள்களை விநியோகம் செய்ததாக இந்து ரக்ஷா தள (Hindu Raksha Dal) அமைப்பைச் சேர்ந்த 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில் இந்து ரக்ஷா தளத்தின் தலைவர் பூபேந்திர சவுத்ரி உட்பட 17 நிர்வாகிகள் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத 24 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தலைவர் சவுத்ரி தலைமறைவாக உள்ளார். ஷாலிமார் கார்டன் குடியிருப்புப் பகுதியில் ஊர்வலமாகச் சென்று, இந்து சார்பு மற்றும் முஸ்லிம் எதிர்ப்பு கோஷங்களை எழுப்பியபடி வீடு வீடாக வாள்களை விநியோகித்துள்ளனர்.
"நல்லிணக்கம் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்க எந்த அமைப்பையும் போலீசார் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். பெயரிடப்பட்ட மற்றும் பெயரிடப்படாத அனைத்து குற்றவாளிகளும் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள். அனைவரும் தற்போது தலைமறைவாக உள்ளனர். விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள்" என்று துணை காவல் ஆணையர் நிமிஷ் பாட்டீல் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், இந்து ரக்ஷா தளத் தலைவர் பூபேந்திரா ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார், அதில் "இந்து குடும்பங்களைத் தாக்கி இந்து பெண்கள் மற்றும் பெண்களைத் துன்புறுத்தும்" முஸ்லிம்களை எதிர்கொள்ள 250 ஆயுதங்கள் மக்களிடையே விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறினார்.
மேலும் "முஸ்லிம்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு இந்துக்கள் ஆயுதங்களுடன் தயாராக இருக்க வேண்டும். இந்து ரக்ஷா தளம் இந்து சமூகத்திற்கு உதவும். வங்கதேசத்தில் இந்துக்களின் நிலைமை மிகவும் பரிதாபமாக உள்ளது. அங்கு இந்துக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள். வங்காளதேச இந்துக்களின் நிலைமை இங்கும் உருவாக நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம்," என்று அவர் அந்த வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.