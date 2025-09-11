என் மலர்
நெத்திமேடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நாளை மின் நிறுத்தம்
- காலை 9 மணி முதல் 5 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
- பள்ளப்பட்டி, சாமிநாதபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது
சேலம்:
சேலம் நெத்திமேடு துணைமின் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் நாளை (12-ந் தேதி) காலை 9 மணி முதல் 5 மணிவரை அன்னதானப்பட்டி, செவ்வாய்ப்பேட்டை, சத்திரம், அரிசிபாளையம், 4 ரோடு,
குகை, லைன்மேடு, தாதகாப்பட்டி, தாசநாயக்கன்பட்டி, கொண்டலாம்பட்டி, நெய்காரப்பட்டி, உத்தமசோழபுரம், பூலாவரி, சூரமங்கலம், மெய்யனூர், சின்னேரிவயல், பள்ளப்பட்டி, சாமிநாதபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என சிங்கிபுரம் மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.
