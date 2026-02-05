என் மலர்tooltip icon
      மளிகைப்பொருட்கள் வாங்கும்போது பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் வழிகள்...
      மளிகைப்பொருட்கள் வாங்கும்போது பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் வழிகள்...

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Feb 2026 8:42 AM IST
      ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் மாதந்தோறும் செய்யும் தவிர்க்கமுடியாத செலவு, மளிகைப் 'பொருட்கள் வாங்குவது.

      ஆனால், மளிகைப்பொருட்கள் வாங்கும்போது சில விஷயங்களில் கவனமாக இருந்தால், குறிப்பிடத்தக்க அளவு பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம்.

      அது பற்றி...

      மாதத்தின் முதல் தேதி வருவதற்கு முன்பாகவே அதாவது 25-ம் தேதியின்போதே வீட்டில் இருக்கும் மளிகைபொருட்களை கணக்கிட்டு, அடுத்த மாதத்துக்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்களை மட்டும் பட்டியலிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். இதனால், தேவையற்ற பொருட்கள் வாங்குவது தவிர்க்கப்பட்டு பணம் மிச்சமாகும்.

      மளிகைப்பொருட்கள் வாங்கப் போகும்போது வீட்டில் இருந்தே பைகளை எடுத்துச் செல்வதன் மூலம் பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம். ஏனெனில் சில கடைகளில் பைகளுக்கும் சேர்த்து 'பில்' போடுகிறார்கள்.

      மளிகைப்பொருட்களை மொத்தவிலைக் கடைகளில் வாங்க வேண்டும். சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் வாங்கும்போது நாம் தேவையில்லாத பொருட்களை எடுத்துப் போடுவதை இதன் மூலம் தவிர்க்கலாம். மேலும், மொத்தவிலைக் கடைகளில் விலை குறைவாக வாங்கவும் வாய்ப்பு அதிகம்.

      ஷாம்பூ, காபித்தூள் போன்றவற்றை பாட்டில்களில் வாங்குவதை விட பவுச்சுகளில் வாங்குவதால் நாம் சரியான அளவில் உபயோகிப்பதோடு, பணத்தையும் மிச்சப்படுத்தலாம். ஏனெனில் பாட்டிலுக்கும் சேர்த்து தான் பணம் வாங்குகிறார்கள்.

      ஹேண்ட் வாஷை லிக்விடாக வாங்குதைவிட, ஹேண்ட் வாஷ் பவுடராக வாங்கி அதனை நாம் தண்ணீர் ஊற்றி லிக்விடாக கலக்கி வைத்து உபயோகப்படுத்தும்போது அதிக நாட்கள் வருவதோடு, பணமும் மிச்சம் ஆகிறது.

      மொத்த மளிகைக் கடைகளில் வாங்கும்போது பொருட்கள் புதிதாகவும், விலை குறைவாகவும் இருக்கும். இதே பொருட்களை பிராண்டுகளில் வாங்கும்போது விலை அதிகமாக இருக்கும்.

      நமக்குத் தேவையான மளிகைப்பொருட்களை பட்டியலாக எழுதி மொத்த கடையில் கொடுத்து வாங்கும்போது பணமும் நேரமும் மிச்சம் ஆவதோடு டென்ஷனும் தவிர்க்கப்படுகிறது.

      சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் மளிகைப்பொருட்கள் வாங்கச் செல்லும்போது குழந்தைகளை கூட்டிச் சென்றால், நம் பட்ஜெட்டை மீறி பொருட்கள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. எனவே முடிந்தவரை அதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

      மளிகைப்பொருட்கள் வாங்கச் செல்லும்போது கையில் பணம் எடுத்துச் செல்வதே மிகவும் சிறந்தது. ஏனெனில் நாம் ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம் என்பதை இதன் மூலம் தெளிவாகத் தெரிந்துகொண்டு பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம்.

      மேற்கூறிய முறைகளைக் கையாண்டு பாருங்கள்... பணம் மிச்சமாவதை நீங்களே கண்கூடாக உணர்வீர்கள்.

