என் மலர்
OTT
தலைவன் தலைவி முதல் ஹரிஹர வீரமல்லு வரை இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்!
- கணவன்-மனைவிக்கிடையே நிகழும் நகைச்சுவையான ஈகோ கிளாஷ்கள் தலைவன் தலைவி திரைப்படம் சுட்டி காமிக்கிறது
- ஒரு திருடன் முதியவரின் சொத்தை அடைய திட்டமிட்டு, அவருடன் செல்லும் ரோடு-ட்ரிப் கதையாக உருவாகியுள்ளது
Thalaivan Thalaivi
கணவன்-மனைவிக்கிடையே நிகழும் நகைச்சுவையான ஈகோ கிளாஷ்கள். ஹியூமர் மற்றும் கலாச்சார சுவையுடன், இயக்கியுள்ளார் பாண்டிராஜ். இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
மாரீசன்
ஒரு திருடன் முதியவரின் சொத்தை அடைய திட்டமிட்டு, அவருடன் செல்லும் ரோடு-ட்ரிப் கதையாக உருவாகியுள்ளது மாரீசன். ஆனால் பயணத்தில் நடக்கும் சம்பவங்கள், அசாதாரண நட்பு மற்றும் வாழ்க்கை பாடங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. ஃபஹத் பாசில் மற்றும் வடிவேலு முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
Itti Si Khushi
மும்பையை தளமாகக் கொண்டு உருவான இந்த எமோஷனல் சீரிஸ், ஆறு சகோதரர்களில் மூத்தவளான அன்விதாவின் வாழ்க்கையைச் கூறுகிறது. தந்தை மது பழக்கத்திலும், தாய் இல்லாமலும் இருக்கும் சூழலில், தனது கனவுகளை தியாகம் செய்து குடும்பத்தை காப்பாற்றும் ஒரு இளம் பெண்ணின் தன்னம்பிக்கை பயணமாக இந்த சீரீஸ் உருவாகியுள்ளது. இத்தொடர் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
Stalking Samantha
உண்மைக் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த ஆவணப்படம், 2011-இல் சமந்தா, கிறிஸ்டோஃபரை சந்தித்த பிறகு தொடங்கிய 13 ஆண்டுகால துரத்தல், தொல்லை மற்றும் கடத்தல் சம்பவத்தை அச்சுறுத்தும் வகையில் வெளிக்கொணர்கிறது. இப்படம் ஜியோ சினிமா மற்றும் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
---
அமர் பாஸ்
ஒரு புதுமையான ஆபீஸ் காமெடி. தன் ஆபீசில் இண்டர்னாக தாயே வேலைக்குச் சேரும் போது, ஒரு பதிப்பக இளைஞரின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் வேடிக்கையான சிக்கல்கள். நகைச்சுவை என ஒரு வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் உருவாகி இருக்கும் அமர் பாஸ் இன்று ஜீ 5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது.
---
Maa
நடிப்பு குயின் காஜோல் நடித்துள்ள சக்திவாய்ந்த படம் மா. கணவர் மரணத்திற்குப் பிறகு மகளுடன் பூர்வீக கிராமத்துக்குச் செல்லும் ஒரு பெண் அங்கே பழமையான சாபமும் குடும்ப ரகசியங்களையும் எதிர்கொள்கிறார். உணர்ச்சி, மர்மம், ஹாரர் – எல்லாம் கலந்த சஸ்பென்ஸ் திரில்லரராக மா திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
---
Shodha
உளவியல் த்ரில்லர். பல வருடங்கள் காணாமல் போன மனைவி மீண்டும் வீடு திரும்பும் போது, அவள் உண்மையில் தன் மனைவியா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. நம்பிக்கை, அன்பு, அடையாளம் அனைத்தையும் சோதிக்கும் கதையாக ஷோதா உருவாகியுள்ளது. ஷோதா ஜீ 5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
Peacemaker – Season 2
DC யூனிவெர்ஸின் ஆட்டம் பாட்டம் நிறைந்த ஆன்டி-ஹீரோ மீண்டும் வந்துள்ளார். ஆக்ஷன், காமெடி, பைத்தியம் கலந்த மிஷன்களுடன் கூடிய சீசன் 2, ரசிகர்களை கவரப்போகிறது. ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
---
ஹரி ஹர வீர மல்லு
இந்த படம் ஒரு புரட்சியாளர், அநீதிக்கு எதிராகக் குரல் கொடுக்கும் காவியக் கள்ளனின் கதையைச் சொல்லுகிறது. பிரம்மாண்டமான செட், வித்தியாசமான ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்கள், பவன் கல்யாணின் சக்திவாய்ந்த நடிப்பு—all in one package ஆக ஹரி ஹர வீரமல்லு திரைப்படம் உருவானது. இப்படம் பிரைம் வீடியோ ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.