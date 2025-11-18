Live
      பைசன், நடு சென்டர் முதல்... இந்த வார ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்...
      பைசன், நடு சென்டர் முதல்... இந்த வார ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்...

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Nov 2025 11:16 AM IST
      திரையுலகில் ஒவ்வொரு வாரமும் பல புதிய படங்கள் ரிலீசாகி வருகின்றன. திரையரங்குகளை போலவே ஓ.டி.டி. தளங்களிலும் ஏராளமான படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரம் எந்த திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் எந்தெந்த ஓ.டி.டி தளங்களில் வெளியாகி உள்ளன என்பதைக் காணலாம்.

      நடு சென்டர்

      நரு நாராயணன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி மகன் சூர்யா நடித்துள்ள வெப் தொடர் 'நடு சென்டர்'. கூடைப்பந்து விளையாட்டு மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த வெப் தொடரில் சசிக்குமார், ஆஷா சரத், கலையரசன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்த வெப் தொடர் வருகிற 20-ந்தேதி முதல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ஸ்ட்ரீம் ஆக உள்ளது. இந்த வெப் தொடரை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி, பெங்காலி மற்றும் மராத்தி ஆகிய மொழிகளில் கண்டு களிக்கலாம்.

      தி ஜுராசிக் வேர்ல்ட்: கேயாஸ் தியரி சீசன் 4

      2020 இல் ஒளிபரப்பான ஜுராசிக் வேர்ல்ட்: கேம்ப் கிரெட்டேசியஸின் தொடர்ச்சியாக சீசன் 4 வெளியாக உள்ளது. வருகிற 20-ந்தேதி முதல் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

      பைசன்

      மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான படம் 'பைசன்'. இப்படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார். கபடி வீரரின் வாழ்க்கையை தத்துரூபமாக வெளிப்படுத்தி உள்ள 'பைசன்' படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. தமிழில் வரவேற்பை பெற்ற 'பைசன்' படம் விரைவில் தெலுங்கில் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. பலதரப்பு மக்களையும் கவர்ந்த 'பைசன்' உலகளவில் இதுவரை ரூ.70 கோடி வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. இதனிடையே, 'பைசன்' படத்தை வருகிற 21-ந்தேதி முதல் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

      தி ஃபேமிலி மேன் சீசன் 3

      தி ஃபேமிலி மேன் வெப் தொடரின் சீசன் 3 வருகிற 21-ந்தேதி முதல் அமேசான் பிரைமில் வெளியாக உள்ளது. கடந்த இரண்டு சீசன்களும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதை தொடர்ந்து மூன்றாவது சீசன் மீது ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிறார்கள். இந்த சீசனில் மனோஜ் பாஜ்பாய், பிரியாமணி, ஷாரிஃப் ஹாம்ஷி, ஆஷ்லேஷா தாக்கூர், ஸ்ரேயா தன்வந்தரி மற்றும் வேதாந்த் சின்ஹா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளார்கள். இந்த சீசனை தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் கண்டு களிக்கலாம்.

      தி பெங்கால் ஃபைல்ஸ்

      விவேக் அக்னிஹோத்ரி இயக்கியுள்ள இப்படம் 1946-ம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தில் நடந்த இந்து இனப்படுகொலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேற்கு வங்கத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியிட தடை செய்யப்பட்ட இப்படம் வருகிற 21-ந்தேதி ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

      இதனிடையே 20-க்கும் மேற்பட்ட வெப் சீரிஸ்களும் ஆங்கிலம், இந்தி திரைப்படங்களும் ஓ.டி.டி.தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.

