Sony Liv OTT: இந்தாண்டு வெளியாகும் படங்கள், தொடர்களின் முன்னோட்டம் - அதிரடி அறிவிப்பு!
பிரபல ஓடிடி தளங்களில் சோனி லிவ் முக்கியமானதாகும். பல ஒரிஜினல் வெப் தொடர்களை அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். முக்கிய மலையாள திரைப்படங்களையும் சோனி லிவ் கைப்பற்றியுள்ளது.
சோனி லிவ் வெப் தொடர்களுக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கிறது. சமீபத்தில் வெளியான தி ஹண்ட், மாயசபா போன்ற வெப் தொடர்கள் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில் 2025 ஆம் ஆண்டு வெளியாக இருக்கும் திரைப்படங்கள், வெப் தொடர்கள், ஷோக்கள் என அனைத்தையும் தெரிவிக்கும் வகையில் சோனி லிவ் ஓடிடி தளம் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
ரசிகர்களுக்கு பிடித்த ஷோக்களின் அடுத்த சீசன்களின் அறிவிப்பு:
ஸ்காம் 1992 மற்றும் ஸ்காம் 2023 வெற்றி தொடர்களை தொடர்ந்து ஹன்சல் மேத்தா ஸ்காம் 2010 என அடுத்த சீசனை இயக்கியுள்ளார்.
மகாராணி சீசன் 4, ஃப்ரீடம் அட் மிட்நைட் சீசன் 2, குல்லாக் சீசன் 5 மற்றும் அந்தேகி சீசன் 4 வெளியாக இருக்கிறது.
தமிழில்
Sethurajan IPS
தமிழ் திரையுலகில் நடனக்கலைஞர், நடிகர் பிரபுதேவா, OTT-வில் முதல் முறையாக IPS அதிகாரி வேடத்தில் அறிமுகமாகிறார். இயக்குனர் ரஃபிக் இஸ்மாயில் இயக்கும் இந்த அரசியல் பின்புலக் கொலை மர்மத் திரில்லர், சமூக மற்றும் அரசியல் சதிகள் கலந்த கதை மாந்திரமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Free Love
மிர்னாலினி ரவி நடிப்பில், இயக்குனர் அப்பாஸ் அஹ்மது இயக்கும் Free Love, சாதாரண காதலைத் தாண்டி சமூக நெறிமுறைகளுக்கு சவால் விடுக்கும் தனிச்சிறப்பான காதல் கதையை மையமாகக் உருவாகியுள்ளது.
Theevinai Pottru
சத்யராஜ் கதாநாயகனாகவும், ஐஸ்வர்யா லெக்ஷ்மி தனது முதல் தமிழ் OTT படமாகவும் வரும் Theevinai Pottru, ஊர் சூழலில் நடைபெறும் கொலை மர்மம் அடிப்படையிலான திரில்லராக உருவாகியுள்ளது
The Madras Mystery – Fall of a Superstar
நஸ்ரியா பாஹத் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் இந்த வரலாற்று குற்றப் படைப்பு, சினிமா சூப்பர்ஸ்டார் ஒருவரின் எழுச்சி மற்றும் வீழ்ச்சியை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரைம் டிராமா பாணியில் வெளியாகும் இந்த வலைத் தொடர் அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது.
Kuttram Purindhavan – The Guilty One
இயக்குனர் செல்வமணி இயக்கத்தில், பசுபதி நடிக்கும் Kuttram Purindhavan, குற்றம், தண்டனை மற்றும் உண்மையான குற்றவாளி யார்? என்ற கேள்வியைச் சுற்றி நகரும் திகில் திரில்லர். லக்ஷ்மிப்ரியா, சந்திரமௌளி மற்றும் விதார்த் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
Telugu OTT
Brinda Season 2
வெற்றி பெற்ற திரில்லர் Brinda வின் இரண்டாம் பாகத்தில், த்ரிஷா மீண்டும் வருகிறார். இயக்கம்: சூர்யா மனோஜ் வாங்களா.
Black and White – Rise of the Shadow
ஜகபதி பாபு முன்னணி கதாபாத்திரத்தில், திகில் கலந்த த்ரில்லர்-டிராமா.
இந்த வரப்போகும் வெளியிட்டால் ரசிகர்கள் அனைவரும் மிகவும் எதிர்ப்பார்ப்புடன் காத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர்.