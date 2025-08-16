Live
      அஃகேனம் முதல் அந்தேரா வரை - இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Aug 2025 5:19 PM IST
      • அனுபமா பரமேஸ்வரன் IT துறையில் பணிபுரியும் பெண்ணாக நடிக்கிறார்.
      • அஃகேனம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

      திரையரங்குகளுக்கு நிகராக, ஓடிடி தளங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு பெரும் விருந்தளித்து வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரமும் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் எனப் பல மொழிகளில் விறுவிறுப்பான த்ரில்லர் முதல் மனதை வருடும் குடும்பக் கதை வரை பல திரைப்படங்கள் வெளியாகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியப் படங்களைப் பற்றிய விரிவான தகவல்களை இங்கே காணலாம்.

      Akkenam

      OTT தளம்: Sun NXT

      வெளியீட்டு தேதி: ஆகஸ்ட் 16, 2025

      கதை: கீர்த்தி பாண்டியன் டாக்ஸி டிரைவராக நடிக்கிறார். அவள் ஒரு இரவு, சிறையிலிருந்து வெளிவந்த குற்றவாளியுடன் மோதி, சந்திப்பு ஏற்படுகிறது. அதற்கு அடுத்து அவளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மாற்றங்களே படத்தின் கதைக்களமாகும்.

      Constable Kanakam

      OTT தளம்: ETV Win

      வெளியீட்டு தேதி: ஆகஸ்ட் 14, 2025

      கதை: ஏழு எபிசோடுகளாக வரும் கிரைம்-த்ரில்லர். கருப்புமந்திரம் மற்றும் கிராமப்புற பெண்களின் போராட்டங்களை மையமாகக் கொண்டது. வர்ஷா போலம்மா தலைமை வேடத்தில் நடித்துள்ளார்.

      Janaki V vs State of Kerala

      OTT தளம்: ZEE5

      வெளியீட்டு தேதி: ஆகஸ்ட் 15, 2025

      கதை: அனுபமா பரமேஸ்வரன் IT துறையில் பணிபுரியும் பெண்ணாக நடிக்கிறார். பாலியல் வன்கொடுமைக்கு எதிராக நீதிக்காக போராடும் அவளின் வாழ்க்கையை வக்கீல் சுரேஷ் கோபி சவாலாக எதிர்கொள்கிறார்.

      Vyasana Sametham Bandhu Mithradhikal

      OTT தளம்: Manorama MAX

      வெளியீட்டு தேதி**: ஆகஸ்ட் 14, 2025

      கதை: ஒரு மரண சடங்கு வீட்டில் நடக்கும் சம்பவங்களை வைத்து நகைச்சுவையாக கையாண்டுள்ளது இத்திரைப்படம். அனஸ்வர ராஜன் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

      Good Day

      OTT தளம்: Sun NXT

      *வெளியீட்டு தேதி: ஆகஸ்ட் 15, 2025

      Saare Jahan Se Accha: The Silent Guardians**

      OTT தளம்: Netflix India

      வெளியீட்டு தேதி: ஆகஸ்ட் 13, 2025

      கதை: 1970களில் நடக்கும் ஸ்பை த்ரில்லராக உருவாகியுள்ளது.. அணு அச்சுறுத்தலை தடுக்க, ஒரு இந்திய உளவு அதிகாரி தனது எதிரியை எதிர்கொள்ளும் கதையாக அமைந்துள்ளது.

      Court Kacheri

      OTT தளம்: SonyLIV

      வெளியீட்டு தேதி: ஆகஸ்ட் 13, 2025

      கதை: பரம் (ஆஷிஷ் வர்மா) தனது தந்தையின் பெயருக்கு தகுந்தவனாக இருக்க வேண்டி, விருப்பமில்லாமல் சட்டவியல் துறையில் இறங்குகிறார். சின்ன ஊர் கோர்ட் கலாட்டாக்கள் இந்த காமெடி-டிராமாவை சிறப்பாக்குகின்றன.

      Tehran

      OTT தளம்: ZEE5

      வெளியீட்டு தேதி**: ஆகஸ்ட் 14, 2025

      கதை: ஜான் ஆப்ரஹாம் நடிக்கும் இந்த அரசியல் த்ரில்லர், ஈரான்–இஸ்ரேல்–இந்தியா இடையிலான புவிசார் பதற்றங்களையும் ,உண்மை நிகழ்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

      Andhera

      OTT தளம்: Prime Video

      வெளியீட்டு தேதி* ஆகஸ்ட் 14, 2025

      கிரைம் மிஸ்ட்ரி கதைக்களமாக உருவாகியுள்ள திரைப்படம்

