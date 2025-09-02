என் மலர்
வெனஸ்டே சீசன் 2 - கடைசி 4 எபிசோட் வெளியாகும் தேதி அறிவிப்பு
பிரபல இயக்குனர் டிம் பர்டன் இயக்கி காமெடி கலந்த திரில்லர் தொடர் வெனஸ்டே. நெட்ப்ளிக்சில் வெளியான வெனஸ்டே சீசன் 1 மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இதில், வெட்னஸ்டேவாக ஜென்னா ஒர்டேகா நடித்துள்ளார்.
தற்போது வெனஸ்டே தொடரின் 2வது சீசன் வெளியாகி உள்ளது. வெட்னஸ்டே சீசனின் முதல் 4 எபிசோட் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வெளியானது.
இந்நிலையில், வெட்னஸ்டே சீசனின் கடைசி 4 எபிசோட் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் நாளை வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
