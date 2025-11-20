Live
      வெற்றி வீரனே..!- வெளியானது மாஸ்க் படத்தின் 4வது சிங்கிள்
      வெற்றி வீரனே..!- வெளியானது "மாஸ்க்" படத்தின் 4வது சிங்கிள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Nov 2025 12:06 PM IST
      மாஸ்க் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

      தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் கவின் அடுத்தடுத்த படங்களில் நடித்து வருகிறார். இவர் நடித்த லிப்ட், டாடா, ஸ்டார் உள்ளிட்ட படங்கள் நல்ல பெயர் வாங்கிக் கொடுத்தது. சமீபத்தில் வெளியான கிஸ் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.

      கிஸ் படத்தை தொடர்ந்து, கவின் அறிமுக இயக்குனர் விகர்னன் அசோக் இயக்கும் மாஸ்க் என்கிற படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் கவினுடன் ஆண்ட்ரியா முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார்.

      தெலுங்கு நடிகையான ருஹானி சர்மா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இவர்களை தவிர, சார்லி, பாலா சரவணன், விஜே அர்ச்சனா, சந்தோஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

      வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் பிலிம்ஸ் நிறுவனமும், பிளாக் மெட்ராஸ் நிறுவனமும் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

      மாஸ்க் திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

      மாஸ்க் படம் வரும் நவம்பர் 21-ம் தேதி உலகளவில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், பாடல்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

      அந்த வகையில், ஏற்கனவே மூன்று பாடல்கள் வெளியான நிலையில் தற்போது 4வது பாடலான "வெற்றி வீரனே" பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

