படையாண்ட மாவீரன் படத்திற்கு சிக்கல்- வீரப்பனின் மனைவி வழக்கு
வ. கௌதமன் இயக்கி நடித்திருக்கும் படம் 'படையாண்ட மாவீரா'. திரைப்படத்தில் வ. கௌதமன், சமுத்திரக்கனி, பூஜிதா பொன்னாடா, இளவரசு உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கிறார்கள்.
கோபி ஜெகதீஸ்வரன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி பிரகாஷ் குமார் மற்றும் சாம் சி. எஸ். இசையமைத்திருக்கிறார்கள்.
வட தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையாக வாழும் மக்களின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக வாழ்ந்து மறைந்த 'காடுவெட்டி' குருவின் சுயசரிதையை தழுவி தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை வி கே புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
படையாண்ட மாவீரன் படம் இன்று வெளியான நிலையில், படையாண்ட மாவீரா படத்தில் சந்தனக்கடத்தல் வீரப்பனின் தனித்துவமான தோற்றத்தை பயன்படுத்த தடை கோரி அவரது மனைவி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
வீரப்பனின் தனித்துவமான அடையாளங்கள், தொற்றத்தை அனுமதி பெறாமல் படத்தில் பயன்படுத்தி உள்ளதாக வீரப்பனின் மனைவி முத்துலட்சுமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இதனால், வீரப்பனின் தனித்துவ அடையாளங்களை சினிமா, விளம்பரங்களில் பயன்படுத்த தடை விதிக்க மனைவி முத்துலட்சுமி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
இந்த மனு மீதான விசாரணையின் போது, வி.கே.புரடக்சன்ஸ் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனம் செப்டம்பர் 26ம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.