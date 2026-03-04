என் மலர்
வானி ஜெயராமுக்கு நினைவஞ்சலி... விஸ்வராகம் பாகம் 2 வெளியீடு
காலத்தைத் தாண்டி நம்முடன் பயணிக்கும் சில குரல்கள் உண்டு. அவை நம்முள் ஒரு தாக்கத்தை மட்டும் உருவாக்குவது அல்ல, வாழ்நாள் துணையாகவே மாறிவிடும். நம் ஆனந்தம், துயரம், சொல்ல முடியாத ஏக்கம் — எல்லாவற்றிலும் அவை ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கும். வாணி ஜெயராம் அவர்களின் குரல் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரிய பொக்கிஷம்.
அவர் மறைவின் மூன்றாம் ஆண்டு நினைவாக, "விஸ்வராகாம் பாகம் 2" ஒரு பணிவான நினைவஞ்சலியாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. இசையில் அவர் வெளிப்படுத்திய அதே நயமும், உண்மையும், இந்த ஆல்பத்தின் ஒவ்வொரு நொடிகளிலும் பிரதிபலிக்கின்றன.
இந்த இசைத் தொகுப்பின் மையத்தில், தென்னிந்திய சினிமாவின் உணர்ச்சிப் பிம்பத்தை உருவாக்கிய மகா இசையமைப்பாளர் M. S. விஸ்வநாதன் (MSV) அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. தலைமுறைகளைத் தாண்டி வாழும் அவரது மெட்டுகள், இன்றும் நினைவுகளில் இசைக்கின்றன. இந்த நினைவஞ்சலி, இந்த இரு இசை மகத்துவங்களின் நிலைத்த பாரம்பரியத்தை கொண்டாடும் வகையில், கருத்தாக்கம், எழுத்து, தயாரிப்பு ஆகிய அனைத்தையும் சுமதி ராம் மிகுந்த அக்கறையுடன் வடிவமைத்துள்ளார்.
இந்தத் தொகுப்பில், வாணி ஜெயராமின் ஆன்மாவைத் தொடும் பாடல்களை மற்றொரு இசை மாமன்னன் S.P. பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களின் குரல் அழகாக சமநிலைப்படுத்துகிறது. அவரது பாடல், இசைக்கு மேலும் ஆழத்தையும் நிறைவும் சேர்க்கிறது. இந்த முழு இசை அனுபவமும் MSV அவர்களின் கைத்தேர்ந்த இசையமைப்பின் கீழ் ஒரே ஓட்டமாக ஒன்றிணைகிறது.
விஸ்வராகம் பாகம் 2 ஹைக்கூ பாணியில் அமைந்த இசை வடிவங்களாக விரிகிறது. சுருக்கமான இந்தப் படைப்புகள், மெட்டுக்கும் மௌனத்துக்கும் இடையே ஒரு நுண்ணிய, அழகான சமநிலையை உருவாக்குகின்றன.
இந்த ஆல்பம், 16-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த மறைமயமான துறவி-புனிதர் மீராபாய் அவர்களின் வாழ்க்கையும் தெய்வீகக் காதலும் குறித்து ஆராயும் ஒரு இசைப் பயணமாக அமைந்துள்ளது. சென்னையைச் சேர்ந்த ஒரு சிறப்புமிக்க இசையமைப்பாளருடன் இணைந்து, இந்த ஆல்பம் நவீன பக்தி ஒலிச்சூழலின் மூலம் பக்தியை வெளிப்படுத்த முயல்கிறது.
விஸ்வராகம் – பாகம் 2 தற்போது யூடியூப், ஸ்பாடிஃபை மற்றும் டீசெர் தளங்களில் கிடைக்கிறது. வாணி ஜெயராமின் அபூர்வமான குரலுக்கான மரியாதை அஞ்சலியாக மட்டுமல்லாமல், உயர்ந்த இடத்தைப் பெறும் இசை உருவாக்க மரபிற்கும் மரியாதை செலுத்தும் நோக்கில், மாதந்தோறும் புதிய வெளியீடுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
சில குரல்கள் ஒருபோதும் மறைவதில்லை என்பதை, கலை அனைவருக்கும் அனுபவிக்கத் தக்கதாக நிரந்தரமாக நிலைக்கும் என்பதை, மற்றும் இசை மனிதகுலத்தை ஒன்றிணைக்கும் சக்தி கொண்டது என்பதையும் இந்த இசைத் தொகுப்பு நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.
இத்தகைய காலகட்டங்களில், இசை என்ற உலகளாவிய மொழியின் வழியாக நாம் பகிரக்கூடிய அன்பையும், நாம் பரப்பக்கூடிய கருணையையும் எந்நேரமும் குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது என்பதையும் இந்த படைப்பு வலியுறுத்துகிறது.