      Never Ever Underestimate Me..!- வெளியானது ரெட்ட தல டிரெய்லர்
      Never Ever Underestimate Me..!- வெளியானது "ரெட்ட தல" டிரெய்லர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Dec 2025 6:28 PM IST (Updated: 15 Dec 2025 6:30 PM IST)
      ரெட்ட தல படத்திற்கு சாம். சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

      சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளிவந்த 'மான் கராத்தே' படத்தை இயக்கிய திருக்குமரன் அடுத்ததாக அருண் விஜயின் 'ரெட்ட தல' படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

      இப்படத்தில் அருண் விஜய்க்கு ஜோடியாக சித்தி இத்னானி நடித்துள்ளார். இவர் இதற்கு முன் சிம்பு நடித்த 'வெந்து தணிந்தது காடு' படத்தின் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.

      மேலும் இப்படத்தில் தான்யா ரவிச்சந்திரன் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்திற்கு சாம். சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார். பிடிஜி யூனிவர்சல் என்ற நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.

      இப்படத்தில் அருண் விஜய் இரு வேடங்களில் நடித்துள்ளார். இப்படம் வருகிற 25-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

      இந்த நிலையில், 'ரெட்ட தல' படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது.

      Retta thala Arun vijay ரெட்ட தல நடிகர் அருண் விஜய் 
