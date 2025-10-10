Live
      The Pet Detective.. அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்த படத்தின் டிரெய்லர்!
      "The Pet Detective.." அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்த படத்தின் டிரெய்லர்!

      10 Oct 2025 2:04 PM IST
      • நகைச்சுவை கதைக்களத்தில் இந்த படம் உருவாகியுள்ளது.

      மலையாளத்தில் 2015 இல் அல்போன்ஸ் புத்ரனின் பிரேமம் படம் மூலம் புகழ் பெற்ற நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

      தமிழில் தனுஷின் கொடி படம் மூலம் அறிமுகமான இவர் தற்போது மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல மொழி படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

      தமிழில் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள பைசன் படத்திலும் அனுபமா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இப்படம் தீபாவளியை ஒட்டி வரும் 17 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

      இதற்கிடையே மலையாளத்தில் பிரணீஷ் விஜயன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் "தி பெட் டிடெக்டிவ்" என்ற படத்திலும் அனுபமா நடித்துள்ளார்.

      ஸ்ரீ கோகுலம் மூவீஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் கதாநாயகனாக ஷராபுதீன் நடித்துள்ளார். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஜெயிலர் புகழ் விநாயகன் நடித்துள்ளார்.

      நகைச்சுவை கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த படம் வருகிற 16ந் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில் படத்தின் டிரைலர் தற்போது வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

