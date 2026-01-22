என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
41 வயதில் சதா எடுத்த புதிய முடிவு
- ஜெயம்' படத்தின் மூலமாக தமிழ் சினிமாவில் சதா காலடி எடுத்து வைத்தார்.
- ஒருகட்டத்தில் திடீரென படங்கள் நடிப்பதை குறைத்து கொண்டார்.
ஜெயம்' படத்தின் மூலமாக தமிழ் சினிமாவில் காலடி எடுத்து வைத்த சதா, அடுத்தடுத்து முன்னணி கதாநாயகர்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து அசத்தினார்.
ஒருகட்டத்தில் திடீரென படங்கள் நடிப்பதை குறைத்து கொண்டார். அதன்பிறகு சில ஆண்டு இடைவெளிக்கு பின்னர் டார்ச்லைட்' படத்தில் விலைமாதுவாக நடித்து ஆச்சரியப்படுத்தினார். தற்போது முழுவதுமாகவே சினிமாவில் ஒதுங்கிவிட்ட சதா, புகைப்பட கலைஞராக மாறி, வனவிலங்குகளை புகைப்படம் எடுத்து வருகிறார்.
நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அவர் சின்னத்திரை நடன நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நடுவராக கலந்துகொள்ளப்போவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. மேலும் புதிய கதைகளும் கேட்டு வருவதாக தகவல். இது 41 வயதான சதாவின் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
