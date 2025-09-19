என் மலர்tooltip icon
      ரெட்ட தல படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் கண்ணம்மா ரிலீஸ்
      "ரெட்ட தல" படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் "கண்ணம்மா" ரிலீஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Sept 2025 9:51 PM IST
      அருண் விஜயின் ஜோடியாக சித்தி இத்னானி நடித்துள்ளார்.

      சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளிவந்த 'மான் கராத்தே' படத்தை இயக்கிய திருக்குமரன் அடுத்ததாக அருண் விஜய் -யின் 'ரெட்ட தல' படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

      இப்படத்தில் அருண் விஜயின் ஜோடியாக சித்தி இத்னானி நடித்துள்ளார். இவர் இதற்கு முன் சிம்பு நடித்த 'வெந்து தணிந்தது காடு' படத்தின் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.

      மேலும் இப்படத்தில் தன்யா ரவிச்சந்திரன் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். படத்தின் இசையை சாம். சி.எஸ் மேற்கொள்கிறார். பிடிஜி யூனிவர்சல் என்ற நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.

      இப்படத்தில் அருண் விஜய் இரு வேடங்களில் நடித்துள்ளார். படத்தின் டீசர் அண்மையில் வெளியாகி மக்களின் கவனத்தை பெற்றது.

      இந்நிலையில் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளான கண்ணம்மா இன்று மாலை வெளியானது. இப்பாடலை நடிகர் தனுஷ் பாடியுள்ளார்.

      தனுஷின் இட்லி கடை படத்தில் அருண் விஜய் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Retta thala Arun vijay Dhanush ரெட்ட தல அருண் விஜய் தனுஷ் 
