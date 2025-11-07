Live
      பெத்தி படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிளான சிகிரி வெளியானது
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Nov 2025 3:06 PM IST
      பெத்தி படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைக்கிறார்.

      ராம் சரண்- இயக்குனர் சங்கர் கூட்டணியில் வெளியான 'கேம் சேஞ்சர்' திரைப்படம் மக்களிடையே போதிய வரவேற்பை பெறவில்லை.

      இந்த படத்தை தொடர்ந்து இயக்குநர் புச்சி பாபு இயக்கத்தில் 'பெத்தி' படத்தில் ராம் சரண் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை ரித்தி சினிமாஸ் மற்றும் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்கிறது. இப்படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைக்கிறார்.

      இப்படத்தில் ராம் சரணுக்கு ஜோடியாக ஜான்வி கபூர் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் எப்போது என்ற அறிவிப்பை படக்குழு சமீபத்தில் அறிவித்தது.

      இப்பாடலுக்கான ப்ரோமோ வீடியோவையும் படக்குழு வெளியிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், சிகிரி பாடலின் லிரிக்கள் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

      பெத்தி பர்ஸ்ட் சிங்கிள் ராம் சரண் Peddi First Single Ram Charan 
