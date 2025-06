'தக் லைஃப்' படத்தின் மேக்கிங் வீடியோவை பகிர்ந்த படக்குழு

The Thugs Are All Set for Tomorrow➡️ https://t.co/FfC6vPo9G8#Thuglife Bookings open#ThuglifeFromJune5 in Cinemas near you#KamalHaasan #SilambarasanTRA #ManiRatnam FilmAn @arrahman Musical@ikamalhaasan @SilambarasanTR_ #Mahendran @bagapath @trishtrashers @AishuL_… pic.twitter.com/lqnfmzzF2o