Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      தாய் கிழவி டிரெய்லர்... புது அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு
      X

      தாய் கிழவி டிரெய்லர்... புது அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Feb 2026 11:59 AM IST
      இந்தப் படத்திற்கு நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார்

      அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில், நடிகை ராதிகா சரத்குமார் நடித்துள்ளப் படம் தாய் கிழவி. ராதிகாவை மையக்கதாபாத்திரமாக கொண்டு நகைச்சுவை பாணியில் படம் உருவாகி உள்ளது. இப்படத்தில் சிங்கம் புலி, அருள்தாஸ், பாலசரவணன், முனிஷ்காந்த், இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

      இந்தப் படத்தை நடிகர் சிவகார்த்தியேன் மற்றும் பேஸன் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இந்தப் படத்திற்கு நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார். சிவகார்த்திகேயன் முதல்பாடலை பாடியுள்ளார். படம் வருகிற 27ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்தப் படத்தின் டிரெய்லர் இன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

      இந்த நிலையில் படத்தின் டிரெய்லர் இன்று மாலை 5.00 மணிக்கு வெளியாகும் என்று படக்குழு தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் தொடர்ந்து வெளியாகும் என்று தெரிகிறது.

      Thaai Kizhavi radhika sarathkumar தாய் கிழவி ராதிகா சரத்குமார் 
      Next Story
      ×
        X