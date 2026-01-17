Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      Spirit ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த இயக்குநர்!
      X

      'Spirit' ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த இயக்குநர்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Jan 2026 10:16 AM IST
      • பிரகாஷ் ராஜ், விவேக் ஓபராய், காஞ்சனா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
      • படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

      நடிகர் பிரபாஸ் மற்றும் இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா கூட்டணியில் உருவாகி வரும் படம் 'ஸ்பிரிட்'. இதில் பிரபாஸ் போலீஸ் வேடத்தில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. பாலிவுட் நடிகை திரிப்தி டிம்ரி இப்படத்தின் மூலம் தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகமாகி உள்ளார்.

      மேலும், பிரகாஷ் ராஜ், விவேக் ஓபராய், காஞ்சனா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். கொரிய சூப்பர் ஸ்டார் டான் லீயும் படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

      இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படத்தின் வெளியீட்டு தேதி குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 'ஸ்பிரிட்' படம் 2027-ம் ஆண்டு மார்ச் 5-ந்தேதி வெளியாகும் என படத்தின் இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா தெரிவித்துள்ளார்.



      Spirit Prabhas ஸ்பிரிட் பிரபாஸ் 
      Next Story
      ×
        X