விஜய் ஆண்டனியின் `சக்தித் திருமகன்' படத்தின் ஸ்னீக் பீக் காட்சி வெளியீடு!
விஜய் ஆண்டனியின் 25வது படமான சக்தித் திருமகன் திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படத்தை அருண் பிரபு இயக்கியுள்ளார். அருண் பிரபு இயக்கத்தில் இதற்கு முன் அருவி மற்றும் வாழ் போன்ற வெற்றித் திரைப்படங்கள் வெளிவந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்படத்தின் கதாநாயகியாக த்ரிப்தி நடித்திருக்கிறார். இவர் ஒரு விளம்பர பட நடிகை மற்றும் இவர் இதற்கு முன் அமேசான் மினி வெப் தொடரில் நடித்துள்ளார். திரைப்படம் நாளை வெளியாக இருக்கிறது.
படத்தின் ப்ரோமோஷன் பணிகள் தீவிரமாக நடைப்பெற்று வருகிறது. விஜய் ஆண்டனியின் வழக்கமான ப்ரோமோஷனான படத்தின் முதல் 4 நிமிட காட்சியை தற்பொது வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில் ஒரு பழங்குடிப்பெண்ணை கற்பழித்து கொலை செய்துள்ளனர், அவருகு ஒரு கைக்குழந்தை இருக்கிறது. இந்த கொலையை மறைக்க ஏபி க்ரூப்ஸ் கம்பெனி நுழைகிறது. கைக்குழந்தையை குப்பை மேட்டில் காவல் அதிகாரிகள் வைத்துவிட்டு செல்கின்றனர். ஸ்னீக் பீக் காட்சி படத்தின் மீதுள்ள எதிர்ப்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.