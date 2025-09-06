என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
`அதான் நீ இருக்கல...' :காந்தி கண்ணாடி படத்தின் ஸ்னீக் பீக் காட்சி வெளியீடு!
பாலா திரைத்துறையில் காந்தி கண்ணாடி படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.
பாலா திரைத்துறையில் காந்தி கண்ணாடி படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அவதாரம் எடுத்துள்ளார். இப்படத்தை வைபவின் ரணம் அறம் தவறேல் திரைப்படத்தை இயக்கிய ஷெரிஃப் இயக்கியுள்ளார். படத்தில் நமிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். திரைப்படம் நேற்று வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
படத்தின் இசையை மெர்வின் சாலமன் மற்றும் விவேக் மேற்கொள்கின்றனர். பாலாஜி கே ராஜா ஒளிப்பதிவை செய்கிறார்.படத்தை ஆதிமூலம் கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரி்த்துள்ளது. இவர்கள் தயாரிக்கும் முதல் திரைப்படம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் படத்தின் ஸ்னீக் பீக் காட்சியை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் பாலாஜி சக்திவேல் மற்றும் அவரது மனைவி இடையே உள்ள காதலை பிரதிபலிக்கும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளது.
