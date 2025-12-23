Live
      சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் 9வது படம்... ஃபர்ஸ்ட் லுக், டீசர் நாளை வெளியீடு!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Dec 2025 9:20 PM IST
      • நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கீழ் தற்போதுவரை 8 படங்கள் வெளியாகியுள்ளன
      • படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டீசர் நாளை மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும்

      சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டீசர் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

      நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கீழ் தற்போதுவரை 8 படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்நிலையில் இத்தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் புதுப்படம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தற்போது இந்த புதிய படத்தை ஃபேஸன் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் புரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.

      இதன் அறிவிப்பு வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. மேலும் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டீசர் நாளை மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


