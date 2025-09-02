என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
SEPTEMBER மாதம் வெளியாக இருக்கும் படங்கள் - ஒரு பார்வை
- வெற்றிமாறன் மற்றும் அனுராக் கஷ்யப் இணைந்து தயாரித்துள்ள படம் ‘பேட் கேர்ள்’.
- 'காந்தி கண்ணாடி' படத்தில் கே.பி.ஒய். பாலா மற்றும் நமிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் ரசிகர்களின் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 'தலைவன் தலைவி', 'கூலி', படங்கள் வெளியானது. இவ்விரு படங்களும் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
இந்த நிலையில், இம்மாதம் (செப்டம்பர்) வெளியாக உள்ள திரைப்படங்கள் குறித்து பார்ப்போம்...
வருகிற 5-ந்தேதி 4 படங்கள் வெளியாக உள்ளது. அவை, 'மதராஸி', 'பேட் கேர்ள்', 'காட்டி', 'காந்தி கண்ணாடி' உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியாகிறது.
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவான படம் 'மதராஸி'. ருக்மினி வசந்த் நாயகியாக நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
வெற்றிமாறன் மற்றும் அனுராக் கஷ்யப் இணைந்து தயாரித்துள்ள படம் 'பேட் கேர்ள்'. வர்ஷா பரத் இயக்கி உள்ள இப்படத்தில் அஞ்சலி சிவராமன், சாந்தி பிரியா, சரண்யா ரவிச்சந்திரன், ஹிருது ஹாரூன், டீஜே அருணாசலம் ஆகியோர் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
கிரிஷ் ஜகாரலமுடி இயக்கத்தில் அனுஷ்கா, விக்ரம் பிரபு நடித்துள்ள 'பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர் காட்டி'. அனுஷ்கா நடிப்பில் கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டு 'மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் பொலிஷெட்டி' படம் வெளியானது. இப்படத்தைத் தொடர்ந்து 2 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 'காட்டி' திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது.
'காந்தி கண்ணாடி' படத்தில் கே.பி.ஒய். பாலா மற்றும் நமிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். ஆதிமூலம் கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் ஜெய் கிரண் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் விவேக்-மெர்வின் இசையமைத்துள்ளனர். ஒளிப்பதிவை பாலாஜி கே ராஜா கையாள, சிவானந்தீஸ்வரன் படத்தொகுப்பை மேற்கொண்டுள்ளார்.
செப்டம்பர் 12-ந்தி வெளியாகும் படங்கள்...
* மிராய்
* யோலோ
* பாம்ப்
* குமார சம்பவம்
செப்டம்பர் 19-ந்தேதி வெளியாகும் படங்கள்...
* கிஸ்
* தண்டகாரண்யம்
* சக்தி திருமகன்
செப்டம்பர் 25-ந்தேதி பவன் கல்யாண் பிரியங்கா மோகன் நடித்து தெலுங்கில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஓஜி' படமும், பல்டி உள்ளிட்ட படங்களும் வெளியாக உள்ளன.