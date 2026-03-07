என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
#Thadayam | சின்னத்திரையில் நேர்மையாக பாராட்டுகளை கேட்கும் வாய்ப்பு அரிது - நடிகர் சமுத்திரக்கனி
இந்தியாவின் முன்னணி ஓ.டி.டி. தளமான ZEE5-இல் கடந்த பிப்ரவரி 27-ஆம் தேதியன்று வெளியான தமிழ் ஒரிஜினல் சீரிஸ் "தடயம்", வெளியான சில நாட்களிலேயே ரசிகர்களின் பெரும் வரவேற்பில் 100 மில்லியன் பார்வை நிமிடங்களை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.
தமிழில் உருவாகும் க்ரைம் த்ரில்லர் கதைகளில் இருந்து மாறுபட்டு, உண்மை சம்பவங்களின் பின்னணியுடன் பரபரப்பும் மர்மமும் நிறைந்த அனுபவத்தை வழங்கும் இந்த சீரிஸ், ரசிகர்களிடமும், விமர்சகர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. வெளியான சில நாட்களுக்குள் 100 மில்லியன் பார்வை நிமிடங்களை கடந்துள்ளது அதன் வெற்றியை நிரூபிக்கிறது.
இதனைக் கொண்டாடும் வகையில், படக்குழு பத்திரிக்கை ஊடக நண்பர்களை சந்தித்து, விமர்சனங்களுக்கும் பாராட்டுகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்தனர். அப்்போது நடிகர் சமுத்திரகனி பேசும் போது, "ஒவ்வொரு மனசும் ஒரு நிறைவைத் தேடி ஏங்கிக்கொண்டே இருக்கும். 'தடயம்' அந்த நிறைவை மிகவும் ஆழமாக மனசுக்குள் கொண்டு வந்து பல விஷயங்களை சரி செய்த மாதிரி உணர்வைத் தருகிறது. அதுதான் இந்த வெற்றியின் மகிழ்ச்சி.
நான் சின்னத்திரையில் கிட்டத்தட்ட 3000 எபிசோடுகள் இயக்கியிருக்கிறேன். ஆனால் அந்த பயணத்தில் இவ்வளவு நேர்மையாக பாராட்டுகளை கேட்கும் வாய்ப்பு அரிது. இன்று அந்த அங்கீகாரம் கிடைத்திருப்பது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது," என்றார்.