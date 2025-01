புத்தாண்டை ஒட்டி சிறப்பு போஸ்டர் வெளியிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்த 'ரெட்ட தல' படக்குழு

Happy New Year 2025! ? From the world of #RettaThala – a power-packed action blockbuster, delivering double the action this year!@arunvijayno1 ' s #RettaThalaProduced By- @BTGUniversal@bbobbyBTG Head of Strategy- @ManojBenoDirected By-#KrisThirukumaran @SiddhiIdnani pic.twitter.com/NMFz0edxCP