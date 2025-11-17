Live
      லப்பர் பந்து ரீமேக்: 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணையும் ஜோடி
      'லப்பர் பந்து' ரீமேக்: 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணையும் ஜோடி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Nov 2025 1:24 PM IST
      தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் அட்டகத்தி தினேஷ், ஹரிஷ் கல்யாண், சுவாசிகா ஆகியோர் நடித்த 'லப்பர் பந்து' படம் கடந்த ஆண்டில் வெளியாகி பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

      இந்த படத்தை தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யும் பணிகளில் களமிறங்கியுள்ளார், நடிகர் ராஜசேகர். இந்த படத்தை சசி இயக்கப்போகிறாராம்.

      ராஜசேகர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில், அதாவது தினேஷ் நடித்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கப்போகிறாராம். அவருக்கு ஜோடியாக ரம்யா கிருஷ்ணன் நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

      ராஜசேகர் மற்றும் ரம்யா கிருஷ்ணன் இதற்கு முன்பு 'அல்லரி பிரியுடு', 'பலராம கிருஷ்ணனுலு' போன்ற படங்களில் ஒன்றாக இணைந்து நடித்தனர்.

      தற்போது 'லப்பர் பந்து' ரீமேக் படத்துக்காக 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர்கள் மீண்டும் இணைந்திருக்கிறார்கள்.

