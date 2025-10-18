Live
      சினிமா செய்திகள்

      Journey Of Dude.... டியூட் படத்தின் BTS வீடியோவை பகிர்ந்த பிரதீப் ரங்கநாதன்
      Journey Of Dude.... டியூட் படத்தின் BTS வீடியோவை பகிர்ந்த பிரதீப் ரங்கநாதன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Oct 2025 10:46 AM IST
      • பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார்
      • டியூட் படம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று வெளியானது.

      இயக்குனர் சுதா கொங்கராவிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிய கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் அடுத்ததாக டியூட் படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார்.

      மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். இவர்களுடன் சரத்குமார், ரோகினி, ஹ்ரிதுஹரூன்,டிராவிட் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.

      தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று வெளியான இப்படம் மக்களிடையே நல்ல அவரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

      இந்நிலையில், டியூட் படத்தில் நடித்த BTS காட்சிகளை பிரதீப் ரங்கநாதன் வீடியோவாக தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

      pradeep ranganathan Dude mamithaa baiju பிரதீப் ரங்கநாதன் ட்யூட் மமிதா பைஜு 
