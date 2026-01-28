என் மலர்
ஓடிடியில் வெளியாகும் பிரபாஸ் நடித்த 'ராஜா சாப்'
மாருதி இயக்கத்தில் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவான படம் 'ராஜாசாப்'. பிரபாஸுடன் மாளவிகா மோகனன், நிதி அகர்வால், மற்றும் ரிதி குமார் முன்னணி பெண் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
படத்தில் சஞ்சய் தத் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படத்தை டிஜி விஷ்வா பிரசாத் தயாரிக்கவுள்ளார். இப்படத்திற்கு எஸ் தமன் இசையமைத்துள்ளார்.
மிகவும் பிரம்மாண்டமாக ஹாரர் காட்சிகள் படத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும் பிரபாஸ் மிகவும் ஜாலியாக நகைச்சுவைத்தனத்துடன் நடித்துள்ளார்.
பான் இந்தியன் படமாக இந்தி, தமிழ், தெலுங்கும், மலையாளம், கன்னடம் என அனைத்து மொழியிலும் ஜனநாயகனுக்கு போட்டியாக ஜனவரி 9-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
பெரும் பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை. ஆனாலும் இப்படம் ரூ.400 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த படத்தின் ஓடிடி உரிமையை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் ரூ.80 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளதாகதகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பிப்ரவரி மாதம் 2வது வாரத்தில் இப்படம் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.