Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      பூஜை கிளிக்ஸ்: கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநர் அபிஷன்
      X

      பூஜை கிளிக்ஸ்: கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி இயக்குநர் அபிஷன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Aug 2025 5:18 PM IST
      • இயக்குனர் அபிஷன் அடுத்ததாக கதாநாயகன் அவதாரத்தை எடுத்துள்ளார்
      • அபிஷன் ஜீவிந்துக்கு ஜோடியாக அணஸ்வரா ராஜன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் புதிய படத்தை மதன் இயக்குகிறார்.

      அபிஷன் ஜீவிந்த் இயக்கத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன் சசிகுமார் மற்றும் சிம்ரன் நடிப்பில் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்படம் வெளியானது. இப்படம் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வெற்றி திரைப்படமாக உருமாறியது. இதனை தொடர்ந்து அபிஷன் அடுத்ததாக கதாநாயகன் அவதாரத்தை எடுத்துள்ளார்.

      Zion Films & MRP Entertainment நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கும் புதிய படத்தில் 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார்.

      அபிஷன் ஜீவிந்துக்கு ஜோடியாக அனஸ்வரா ராஜன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் புதிய படத்தை மதன் இயக்குகிறார். இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைக்கிறார். இந்நிலையில் இப்படத்தின் படபூஜை விழா நடைப்பெற்றது. அப்போது எடுத்த புகைப்படங்களை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

      Abishan Jeevinth Anaswara Rajan அபிஷன் ஜீவின்ந்த் அனஸ்வரா ராஜன் 
      Next Story
      ×
        X