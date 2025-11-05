என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
"பெத்தி" படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் ப்ரோமோ வெளியீடு
பர்ஸ்ட் சிங்கிள் எப்போது என்ற அறிவிப்பை இன்று காலை படக்குழு வெளியிட்டது.
ராம் சரண்- இயக்குனர் சங்கர் கூட்டணியில் வெளியான 'கேம் சேஞ்சர்' திரைப்படம் மக்களிடையே போதிய வரவேற்பை பெறவில்லை.
இந்த படத்தை தொடர்ந்து இயக்குநர் புச்சி பாபு இயக்கத்தில் 'பெத்தி' படத்தில் ராம் சரண் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை ரித்தி சினிமாஸ் மற்றும் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்கிறது. இப்படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைக்கிறார்.
இப்படத்தில் ராம் சரணுக்கு ஜோடியாக ஜான்வி கபூர் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் எப்போது என்ற அறிவிப்பை இன்று காலை படக்குழு வெளியிட்டது.
அதன்படி, வரும் 7ம் தேதி காலை 11 மணியளவில் சிகிரி பாடல் வௌியாக இருக்கிறது. முன்னதாக, இப்பாடலில் ப்ரோமோ இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Next Story