      சினிமா செய்திகள்

      பவன் கல்யாணின் OG படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீஸ் அப்டேட்!
      பவன் கல்யாணின் OG படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீஸ் அப்டேட்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Sept 2025 12:58 PM IST
      OG படத்தை சுஜித் இயக்கியுள்ளார்

      பவன் கல்யாண் ஹரி ஹர வீரமல்லு திரைப்படத்தை தொடர்ந்து தே கால் ஹிம் ஓஜி என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை சுஜித் இயக்கியுள்ளார். சுஜி இதற்கு முன் சாகோ மற்றும் ரன் ராஜா ரன் இயக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

      பவன் கல்யாணுடன் பிரியங்கா மோகன் மற்றும் எம்ரான் ஹம்ஷி முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. பிரியங்கா மோகனின் கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டரை படக்குழு அண்மையில் வெளியிட்டது. படத்தில் கண்மணி என்ற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

      இந்நிலையில் படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீசை குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி படத்தின் டிரெய்லர் வரும் செப்- 18 ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

      இப்படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ளது. ஒரு மிகப்பெரிய கேங்ஸ்டர் ஒரு முக்கியமான மிஷனுக்காக மும்பை வருகிறார்.அதன் பிறகு சம்பவத்தை மையமாக வைத்து திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.

      படத்தின் இசையை தமன் மேற்கொள்கிறார். ஒளிப்பதிவை ரவி கே சந்திரன் மற்றும் மனோஜ் பரமஹம்சா இணைந்து செய்துள்ளனர்.

