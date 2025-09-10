என் மலர்
Mr தனுஷுடன் பணியாற்றும் முதல் அனுபவம்... பார்த்திபன்
- இப்படம் அக்டோபர் 1-ந்தேதி வெளியாக உள்ளது.
- நடிகர் பார்த்திபன், அறிவு என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்தது.
தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும். தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அருண் விஜய் இப்படத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் அக்டோபர் 1-ந்தேதி வெளியாக உள்ளது.
இதனால் கடந்த சில தினங்களாக 'இட்லி கடை' படத்தின் கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகின. நேற்று 'இட்லி கடை' படத்தில் நடிகர் பார்த்திபன், அறிவு என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், தனுஷுன் 'இட்லி கடை' படத்தில் பணியாற்றியது குறித்து நடிகர் பார்த்திபன் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,
'Mischievous' பார்த்திபன்
Missssschivous Mr தனுஷிடமிருந்து ஒரு பட்டம்!
குறும்பு அரும்புவதே விரும்பும் போதும், or விரும்பப்படும் போதும்! இன்னமும் நான் ரசிகர்களால் விரும்பப்பட, படாத பாடுபடுகிறேன்.
'இட்லி கடை'யில் நானொரு மினி இட்லியாக சுவைக்கப்பட்டால் மகிழ்வேன். Mr தனுஷுடன் பணியாற்றும் முதல் அனுபவம். கிடைத்த மிகக் குறுகிய அவகாசத்தில் முற்றிலும் ரசித்தேன் அவரை ஒரு முழுமையான கலைஞனாக. அது பற்றி 14-ல் நேருக்கு நேர் நேரும்! குழிக்குழியான பாத்திரத்தில் நிரப்பப்படும் மாவே இட்லி. ஆர்.அறிவு என்ற கௌரவப் பாத்திரத்தில் இட்டு நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன் நான். இந்த ஆர் அறிவை ரசிகர்கள் தங்கள் பேரரறிவை கொண்டு கமெண்ட்டில் கொண்டாடுவது மகிழ்ச்சி.
இட்லி கடையின் கதைக்கு இணையாக இங்கிலீஷில் சொல்வதானால்….
It tally with a tale of
'Italy shop' by Danish
இவ்வாறு பார்த்திபன் கூறியுள்ளார்.