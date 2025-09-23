Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      தேசிய விருது பெற்றனர் பார்க்கிங் பட தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர்
      X

      தேசிய விருது பெற்றனர் பார்க்கிங் பட தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Sept 2025 5:02 PM IST
      • சிறந்த தமிழ்படமாக பார்க்கிங் அறிவிக்கப்பட்டது.
      • சிறந்த திரைக்கதைக்கான விருதையும் வென்றது.

      71 வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 1ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்திற்கான விருதை ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் எம்.எஸ். பாஸ்கர் முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த பார்க்கிங் திரைப்படம் வென்றது. இப்படத்தை ராம் குமார் பால கிருஷ்ணன் எழுதி இயக்கினார்.

      சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருதை பார்க்கிங் திரைப்படத்திற்காக எம்.எஸ் பாஸ்கர் வென்றார். சிறந்த திரைக்கதை ஆசிரியருக்கான விருதை ராம்குமார் பால கிருஷ்ணன் பார்க்கிங் திரைப்படத்திற்காக வென்றுள்ளார்.

      விருது அறிவிக்கப்பட்டவர்களு இன்று ஜனாதிபதி மாளிகையில் குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு விருதுகள் வழங்கி கவுரவித்தார்.

      இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் சினிஷ் மற்றும் இயக்குனர் ராம்குமார் பால கிருஷ்ணன் விருதுகளை பெற்றனர்.

      National Awards தேசிய விருது parking பார்க்கிங் 
      Next Story
      ×
        X