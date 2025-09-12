என் மலர்
OTT
அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்த `பரதா' படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ்!
ப்ரவீன் இயக்கத்தில் அனுபமா பரமேஷ்வரன் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து வெளியானது பரதா திரைப்படம்.
ப்ரவீன் இதற்கு முன் சினிமா பண்டி மற்றும் சுபம் திரைப்படங்களை இயக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. பரதா திரைப்படம் தெலுங்கு மற்றும் மலையாள மொழியில் வெளியானது. திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனத்தை பெற்றது. இந்நிலையில் திரைப்படம் வெளியாகி முன்று வார இறுதியில் திரைப்படம் தற்பொழுது பிரைம் வீடியோ ஓடிடியில் தெலுங்கு மற்றும் மலையாளம் மொழியில் வெளியாகியுள்ளது.
பரதா கட்டாயமாக அணியும் வழக்கத்தை வைத்திருக்கும் கிராமத்தில் இருந்து அனுபமா வருகிறார், அவர் ஒரு பயணத்தில் மற்ற பெண்களை மற்றும் உலகை புரிந்துக் கொள்ளும் காட்சிகளாக கதைக்களம் அமைந்துள்ளது.
படத்தின் இசையை கோபி சுந்தர் மேற்கொண்டுள்ளார். இவர்களுடன் தர்ஷனா ராஜேந்திரன், கவுதம் மேனன் மற்றும் ராஜேந்திர பிரசாத் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.