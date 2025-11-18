என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
MOANA படத்தின் டீசர் வெளியானது
- கடந்தாண்டு வெளியான MOANA 2 ஆம் பாகமும் பெருவெற்றி பெற்றது.
- இப்படத்தில் ராக் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
2016 ஆம் ஆண்டு வெளியான MOANA அனிமேஷன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து கடந்தாண்டு வெளியான MOANA 2 ஆம் பாகமும் பெருவெற்றி பெற்றது.
அனிமேஷனில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்ற MOANA திரைப்படம் Live-action படமாக தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் ராக் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், MOANA Live-action திரைப்படத்தின் டீசர் தற்போது வெளியானது. இப்படம் 2026 ஜூலை 10ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது
