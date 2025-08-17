என் மலர்
'மஞ்சும்மல் பாய்ஸ்' இயக்குநர் சிதம்பரத்தின் அடுத்த படம் – Balan: The Boy
மஞ்சும்மல் பாய்ஸ் படத்தின் மூலம் திரையுலகில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்த இயக்குநர் சிதம்பரம், தனது அடுத்த படத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். ஆவேஷம் படத்தை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் எழுதிய கதை – திரைக்கதை அடிப்படையில் உருவாகும் இந்த படத்திற்கு "Balan: The Boy" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்ட டைட்டில் போஸ்டரில், சட்டையின்றி, கருப்பு நிற ஷார்ட்ஸ் அணிந்த, கையில் ஒரு குச்சி பிடித்த சிறுவன், நிர்வாண கால்களில் நடந்து செல்கிறார். அவரை பின்புறம் இருந்து காட்டும் அந்த போஸ்டர், ஒளிமயமான பின்னணியில் வண்ணமயமான மலர்கள் மற்றும் கொடிகள் வரைந்த அலங்காரத்துடன் வெளியாகியுள்ளது.
சுவாரஸ்யமாக, Balan என்பது மலையாள சினிமாவின் முதல் ஒலிப்படத்தின் (1938) பெயரும் ஆகும். "விகதகுமாரன்" மற்றும் "மார்த்தாண்ட வர்மா" ஆகியவற்றிற்கு பின் மலையாளத்தில் வெளிவந்த மூன்றாவது படம் அது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த படத்தை KVN Productions, Thespian Films இணைந்து தயாரிக்கின்றன. KVN Productions மலையாள தயாரிப்பில் இது முதல் முயற்சியாகும். மேலும், அவர்கள் தயாரிக்க உள்ள பெரிய பான்-இந்தியா படங்களில் விஜய்யின் கடைசி படம் "ஜனா நாயகன்", மற்றும் யாஷ் நடிக்கும் "Toxic" (கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில்) ஆகியவை அடங்கும்.