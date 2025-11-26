Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      மனசு வலிக்குது... கிறுக்கு பிடிக்குது... வெளியானது பூக்கி படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள்
      X

      'மனசு வலிக்குது... கிறுக்கு பிடிக்குது...' வெளியானது பூக்கி படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Nov 2025 1:58 PM IST
      • நடிகை தனுஷா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.
      • இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் உருவாகி வருகிறது.

      தமிழ் திரையுலகில் இசையமைப்பாளராக வலம் வந்த விஜய் ஆண்டனிக்கு கதாநாயகனாக மிகப்பெரிய வெற்றியைக் கொடுத்த படம் 'பிச்சைக்காரன்'. இயக்குநர் சசி இயக்கிய இப்படம் ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் வசூலையும் குவித்தது.

      இதனை தொடர்ந்து, இசையமைப்பாளர், பாடகர், நடிகர், தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் என பல பரிமாணங்களில் பணியாற்றி வரும் விஜய் ஆண்டனி தற்போது 'பூக்கி' என்ற படத்தை தயாரித்துள்ளார். இதில் விஜய் ஆண்டனியின் அக்கா மகனும், சில படங்களில் உதவி இயக்குநராகவும் பணியாற்றி அஜய் தீஷன் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார்.

      'சலீம்' படத்தில் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றிய கணேஷ் சந்திரா இப்படத்தை இயக்குகிறார். இதில் நடிகை தனுஷா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். மேலும் பாண்டியராஜன், சுனில், இந்துமதி மணிகண்டன், விவேக் பிரசன்னா, பிளாக் பாண்டி, ஆதித்யா கதிர், பிரியங்கா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் உருவாகி வரும் இப்படம் அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி மாதம் 26-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

      2K தலைமுறை காதலர்களின் ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சனைகளை மையமாக வைத்து கலக்கலான காமெடியுடன், பரபரப்பான திரைக்கதையில், இப்படம் உருவாகி வருகிறது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிளான 'மனசு வலிகிது' வெளியாகி உள்ளது. இப்பாடல் காதலில் ஏற்பட்ட பிரிவை மையமாக்கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாடலை விஜய் ஆண்டனியும், கரேஸ்மா ரவிச்சந்திரனும் இணைந்து இசையமைத்து பாடியுள்ளனர்.


      Vijay Antony Pookie விஜய் ஆண்டனி பூக்கி 
      Next Story
      ×
        X