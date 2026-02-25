Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      பாலிவுட் பிரபலங்களின் ஆடம்பர கனவு இல்லங்கள்...
      X

      பாலிவுட் பிரபலங்களின் ஆடம்பர கனவு இல்லங்கள்...

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Feb 2026 12:20 PM IST
      • பிரபலங்களின் ஆடம்பர பங்களாக்கள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.
      • ரசிகர்கள் மும்பைக்கு சென்றால் முதலில் பார்க்கும் இடம் இதுதான்.

      திரையில் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் ரசிகர்களை கவரும் பாலிவுட் நட்சத்திரங்கள், நிஜ வாழ்க்கையில் வசிப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கனவு இல்லங்களை கட்டி சொகுசாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக கடற்கரை அருகே அமைதியான, இயற்கை சூழலுடன் கலந்த பங்களாக்கள் இவர்களின் விருப்பப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அந்த வகையில் சில பிரபலங்களின் பிரம்மாண்ட வீடுகள் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது.

      சயீப் அலிகான்: இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடிப்பவர் சயீப் அலிகான். அரியானாவில் உள்ள படோடி அரண்மனை சுமார் 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் விரிந்து காணப்படுகிறது. மொத்தம்: 7 படுக்கையறைகள், டிரெஸ்சிங் ரூம்கள் 150 அறைகள் உள்ளிட்ட ராஜ அம்ச வசதிகள் கொண்ட இந்த வீட்டின் மதிப்பு சுமார் ரூ.800 கோடி.

      ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட்: சமீபத்தில் புதிய இல்லத்தில் குடியேறிய ரன்பீர், ஆலியா பட் மும்பையில் 8 மாடி அதிநவீன சொகுசு மாளிகையை கட்டி குடியேறியுள்ளனர். இதன் மதிப்பு ரூ.250 கோடி.

      ஷாருக்கான்: மும்பை பாந்த்ராவில் கடலை நோக்கி எழுந்திருக்கும் மன்னட் இல்லம் ஷாருக்கானின் பெருமை. 6 மாடிகள் கொண்ட கடல் பார்வையில் உள்ள இந்த பங்களா மதிப்பு சுமார் ரூ.200 கோடி. ரசிகர்கள் மும்பைக்கு சென்றால் முதலில் பார்க்கும் இடம் இதுதான்.

      அமிதாப்பச்சன்: ஜூஹூவில் உள்ள ஜல்சா பங்களாவில் வசிக்கும் அமிதாப் பச்சனின் வீட்டு மதிப்பு சுமார் ரூ.120 கோடி. ரசிகர்கள் தினமும் வெளியே காத்திருக்கும் புகழ்பெற்ற வீடு.

      ரன்வீர் சிங்-தீபிகா படுகோனே: இந்த ஸ்டைலிஷ் ஜோடி மும்பையில் கடற்கரை பார்வையுடன் கூடிய வீட்டை வாங்கியுள்ளனர். பரப்பளவு: 11,256 சதுர அடி இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.119 கோடி.

      ஹிருத்திக் ரோஷன்: கடலை நோக்கிய அழகிய டூப்ளக்ஸ் வீட்டில் வசிக்கும் ஹிருத்திக் ரோஷன் வீட்டின் மதிப்பு சுமார் ரூ.100 கோடி.

      அஜய் தேவ்கன்-கஜோல்: இந்த ஜோடி மும்பையில் அமைந்துள்ள சொகுசு வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர். இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.60 கோடி.

      இவ்வாறு பிரபலங்களின் ஆடம்பர பங்களாக்கள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

      பாலிவுட் பிரபலங்கள் 
      Next Story
      ×
        X