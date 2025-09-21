Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      விரைவில் OTT-ல் வெளியாகும் லோகா..?- துல்கர் சல்மான் விளக்கம்
      X

      விரைவில் OTT-ல் வெளியாகும் "லோகா"..?- துல்கர் சல்மான் விளக்கம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Sept 2025 5:23 PM IST
      • சாண்டியின் வில்லத்தனம் படத்திற்கு ஒரு புதிய சாயலை கொடுத்துள்ளது.
      • லோகா திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

      பிரேமலு நடிகர் நஸ்லேன் மற்றும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வெளியான திரைப்படம் லோகா.

      இவர்களுடன் சாண்டி, சந்து சலிம் குமார், அருண் குரியன் மற்றும் சாந்தி பாலசந்திரன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை டொமினிக் அருண் இயக்கியுள்ளார். சாண்டியின் வில்லத்தனம் படத்திற்கு ஒரு புதிய சாயலை கொடுத்துள்ளது.

      திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. கல்யாணியின் நடிப்பு பலரால் பாராட்டப்படுகிறது. இப்படத்தை துல்கர் சல்மான் தயாரித்துள்ளார்.

      வசூலில் முதல் இடத்தை பிடித்த மோகன்லால் நடித்த எம்புரான் படத்தை வெளியாகி 24 நாட்களில் லோகா திரைப்படம் தாண்டி மலையாள சினிமா துறையில் அதிகம் வசூலித்த திரைப்பட அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளது.

      இந்நிலையில், லோகா திரைப்படம் விரையில் OTT-ல் வெளியாகவுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள தயாரிப்பாளர் துல்கர் சல்மான் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

      இதுகுறித்து அவர்," போலிச் செய்திகளை புறக்கணித்து, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளுக்காக காத்திருங்கள்" என்றார்.

      Lokah OTT release dulquer Salman Kalyani Priyadarshan ஓடிடி படம் துல்கர் சல்மா கல்யாணி பிரியதர்ஷன் 
      Next Story
      ×
        X