      துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள காந்தா படத்திலிருந்து பனிமலரே பாடல் வெளியானது
      துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள 'காந்தா' படத்திலிருந்து பனிமலரே பாடல் வெளியானது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Aug 2025 7:16 PM IST
      • காந்தா படத்தின் டீசர் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
      • காந்தா படம் செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

      மலையாள சினிமா முன்னணி நடிகர்களுள் ஒருவர் துல்கர் சல்மான். இவர் கடைசியாக நடித்து வெளியான லக்கி பாஸ்கர் படம் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

      அடுத்ததாக துல்கர் சல்மான் காந்தா என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்குகிறார். இப்படம் தமிழ் சினிமாவின் முதல் சூப்பர் ஸ்டாரான எம்.கே தியாகராஜா பாகவதரின் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படமாகும்.

      இப்படத்தில் மிஸ்டர் பச்சன் திரைப்பட புகழ் பாக்யஸ்ரீ, துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறார். இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது. இப்படத்தை வேஃபாரர் பிலிம்ஸ் மற்றும் ராணா ஸ்பிரிட் மீடியா நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்கிறது. திரைப்படம் செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

      இந்நிலையில், 'காந்தா' படத்தில் இருந்து பனிமலரே பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோவை வெளியாகியுள்ளது. ஏற்கனவே வெளியான இப்படத்தின் டீசர் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Kaantha Dulquer Salmaan காந்தா துல்கர் சல்மான் 
