      ரோஜா... ரோஜா... காதலர் தினத்தில் வெளியாகிறது காதலர் தினம்
      'ரோஜா... ரோஜா...' காதலர் தினத்தில் வெளியாகிறது 'காதலர் தினம்'

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Feb 2026 9:21 AM IST
      • சூர்யாவின் ‘மௌனம் பேசியதே’, மாதவனின் ‘மின்னலே’ ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாகின்றன.
      • ஒவ்வொரு பாடல்களும் இன்றும் ரசிகர்களால் ரசிக்கப்படுகிறது.

      தமிழில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படங்களை டிஜிட்டலில் புதுப்பித்து மீண்டும் ரிலீஸ் செய்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், விஜயகாந்த், விஜய், அஜித், சூர்யா, தனுஷ், சிம்பு உள்ளிட்ட நடிகர்களின் படங்கள் மீண்டும் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றது.

      இந்த நிலையில், காதலர் தினம் வருகிற 14-ந்தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளதையொட்டி சூர்யாவின் 'மௌனம் பேசியதே', மாதவனின் 'மின்னலே' ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

      இந்த வரிசையில் தற்போது புதிதாக 'காதலர் தினம்' படம் இணைந்துள்ளது. இப்படம் காதலர் தினத்தன்று வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படத்திற்கான டிரெய்லர் இன்று காலை 11 மணிக்கு வெளியாகிறது.

      1999-ம் ஆண்டு இயக்குநர் கதிர் இயக்கத்தில் நடிகர் குணால், நடிகை சோனாலி, நடிப்பில் வெளியான படம் 'காதலர் தினம்'. தமிழ் சினிமாவில் எத்தனை படங்களை காதலை மையமாக்கொண்டு வெளியானாலும் 'காதலர் தினம்' படத்திற்கான ரசிகர்கள் பட்டாளம் எராளம். இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் வெளியான ஒவ்வொரு பாடல்களும் இன்றும் ரசிகர்களால் ரசிக்கப்படுகிறது. இப்படம் வெளியான நேரத்தில் வசூலிலும், விமர்சன ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

      இந்த நிலையில், காதலர் தினத்தன்று புதுப்பொலிவுடன் வெளியாக 'காதலர் தினம்' படத்தை காண ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

