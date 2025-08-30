என் மலர்
ஜான்வி கபூர் நடித்த `பரம் சுந்தரி' படத்தின் முதல் நாள் வசூல் விவரம்
மேடாக் பிலிம்ஸ் (Maddock Films) தினேஷ் விஜன் தயாரித்துள்ள ரொமான்ஸ் படமான பரம் சுந்தரி திரைப்படம் நேற்று வெளியானது. இப்படத்தில் சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா மற்றும் ஜான்வி கபூர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
தஸ்வி புகழ் துஷார் ஜலேதா இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். காதல், நட்பு, உறவு, குடும்பம், இசை என குடும்பங்கள் கொண்டாடும் அனைத்து விஷயமும் இப்படத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.
திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. படத்தில் நடிப்பு, திரைக்கதை, காமெடி காட்சிகள், ஒளிப்பதிவு முக்கியமாக இசை என ரசிகர்கள் அனைத்தையும் ரசித்து இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் படத்தின் முதல் நாள் வசூல் விவரம் வெளியாகியுள்ளது. முதல் நாள் வசூலாக பரம் சுந்தரி திரைப்படம் இந்தியாவில் மட்டும் 7.5 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது. இன்னும் வரும் நாட்களில் இன்னும் அதிகம் வசூலிக்கும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
சையரா படத்தை தொடர்ந்து பாலிவுட்டிற்கு பரம் சுந்தரி திரைப்படமும் வெற்றி திரைப்படமாக உருவாக இருக்கிறது.