Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      IMDB Popular List: ஷாருக்கானை பின்னுக்கு தள்ளிய கல்யாணி ப்ரியதர்ஷன்
      X

      IMDB Popular List: ஷாருக்கானை பின்னுக்கு தள்ளிய கல்யாணி ப்ரியதர்ஷன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Sept 2025 4:44 PM IST
      பிரேமலு நடிகர் நஸ்லேன் மற்றும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் லோகா.

      பிரேமலு நடிகர் நஸ்லேன் மற்றும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் லோகா.

      இவர்களுடன் சாண்டி, சந்து சலிம் குமார், அருண் குரியன் மற்றும் சாந்தி பாலசந்திரன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை டொமினிக் அருண் இயக்கியுள்ளார். சாண்டியின் வில்லத்தனம் படத்திற்கு ஒரு புதிய சாயலை கொடுத்துள்ளது.

      திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. ரசிகர்கள் பலரும் படத்தை பாராட்டி இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். கல்யாணியின் நடிப்பு பலரால் பாராட்டப்படுகிறது.

      தமிழ், மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு மொழியின் வெற்றியை தொடர்ந்து படக்குழு இப்படத்தை இந்தி மொழியில் கடந்த 5 ஆம் தேதி வெளியிட்டனர்.

      இந்நிலையில், லோகா திரைப்படம் உலகளவில் 202 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது . வேகமாக ரூ.200 கோடி வசூல் செய்த 2 ஆவது மலையாள சினிமா என்ற சாதனையை லோகா திரைப்படம் படைத்துள்ளது.

      இந்நிலையில் IMDB-வலைத்தளத்தில் இந்த வார பிரபலமான இந்திய திரைப்பிரபலங்களின் பட்டியலில் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளார் கல்யாணி பிரியதர்ஷன். இரண்டாம் இடத்தில் ஷாருக்கான் இருக்கிறார்.

      Lokah Naslen Kalyani Priyadarshan நஸ்லென் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் 
      Next Story
      ×
        X