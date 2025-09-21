என் மலர்tooltip icon
      விஜயம் யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம்... ஆனால், நான்தான் CM - பார்த்திபன்
      'விஜயம்' யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம்... ஆனால், நான்தான் CM - பார்த்திபன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Sept 2025 7:57 AM IST
      தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இட்லி கடை படம் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது. இதில் நித்யா மேனன், சத்யராஜ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை படத்தின் இசை வெளியீடு விழா நடைபெற்றது.

      நேற்று கோவையில் உள்ள மாலில் இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது. இந்த விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

      இந்த விழாவில் பேசிய இயக்குநர் பார்த்திபன், "விஜயம் யார் வேண்டுமானால் செய்யலாம்.. ஆனால், ஜெயம் உங்கள் கையில் தான் உள்ளது... ஆனால் நான்தான் 2026 இல் CM" என்று விஜயை மறைமுகமாக குடிப்பிடும்படியாக அரசியல் குறித்து கவிதை வாசித்தது அனைவரையும் கவர்ந்தது.

      தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ள நடிகர் விஜயை குறிப்பிடும்படி பார்த்திபன் பேசியது ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

