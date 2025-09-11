என் மலர்
`லோகா' வெற்றியை தொடர்ந்து `காந்தா' ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு!
பிரேமலு நடிகர் நஸ்லேன் மற்றும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் லோகா.
இவர்களுடன் சாண்டி, சந்து சலிம் குமார், அருண் குரியன் மற்றும் சாந்தி பாலசந்திரன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை டொமினிக் அருண் இயக்கியுள்ளார். சாண்டியின் வில்லத்தனம் படத்திற்கு ஒரு புதிய சாயலை கொடுத்துள்ளது.
திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. ரசிகர்கள் பலரும் படத்தை பாராட்டி இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். கல்யாணியின் நடிப்பு பலரால் பாராட்டப்படுகிறது. இப்படத்தை துல்கர் சல்மான் தயாரித்திருந்தார்.
துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் காந்தா திரைப்படம் நாளை வெளியாக இருந்தது. இந்நிலையில் லோகா படத்தின் வெற்றி காரணமாக மேலும் அப்படம் நன்றாக ஓடிக்கொண்டு இருப்பதால் அதன் வெற்றியை பாதிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதால் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை ஒத்தி வைத்துள்ளனர். புதிய ரிலீஸ் தேதியை விரைவில் வெளியிடப்படும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.