பாரதிராஜா நடிக்கும் 'புலவர்' படத்தின் First Look வீடியோவை வெளியிட்ட ஏ.ஆர்.ரகுமான்
- பல வெற்றி திரைப்படங்களை இயக்கிய பாரதிராஜா தற்போது படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
- திருச்சிற்றம்பலம் படத்தில் இவரது கதாபாத்திரம் மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றது.
முருகையா இயக்கத்தில் பாரதிராஜா நடிக்கும் 'புலவர்' திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.
இந்த பர்ஸ்ட் லுக் வீடியோவை இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
