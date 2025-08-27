என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
நட்டி நடிக்கும் "RIGHT" படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு
- ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகர் விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டார்.
- படம் நீதிமன்ற களத்தை கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அறிமுக இயக்குநர் சுப்ரமணியன் ரமேஷ்குமார் இயக்கும் படம் Right. இப்படத்தில், நட்டி, அருண் பாண்டியன் இணைந்து நடிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று மாலை வெளியானது.
