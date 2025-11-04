Live
      துல்கர் சல்மானின் காந்தா படத்தின் டிரெய்லர் Announcement வீடியோ வெளியீடு
      துல்கர் சல்மானின் காந்தா படத்தின் டிரெய்லர் Announcement வீடியோ வெளியீடு

      4 Nov 2025 4:59 PM IST (Updated: 4 Nov 2025 5:50 PM IST)
      • துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள காந்தா வருகிற 14ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.

      மலையாள சினிமா முன்னணி நடிகர்களுள் ஒருவர் துல்கர் சல்மான். இவர் கடைசியாக நடித்து வெளியான 'லக்கி பாஸ்கர்' படம் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

      அடுத்ததாக துல்கர் சல்மான் 'காந்தா' என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கி உள்ளார். இப்படம் தமிழ் சினிமாவின் முதல் சூப்பர் ஸ்டாரான எம்.கே. தியாகராஜா பாகவதரின் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படமாகும்.

      இப்படத்தில் மிஸ்டர் பச்சன் திரைப்பட புகழ் பாக்யஸ்ரீ, துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது.

      இப்படத்தை வேஃபாரர் பிலிம்ஸ் மற்றும் ராணா ஸ்பிரிட் மீடியா நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. 'காந்தா' படம் வருகிற 14-ந்தேதி முதல் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

      இந்த நிலையில் டிரெய்லர் எப்போது வெளியாகும் என்பதற்கான வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் நாளைமறுநாள் டிரெய்லர் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

